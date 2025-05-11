قطاع الأحوال المدنية يواصل تقديم خدماته للمواطنين عبر قوافل متنقلة بعدة محافظات

يواصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل ميدانية مجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم خدماته المتنوعة بعدد من المحافظات؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، وضمن جهودها لتعزيز الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية.

قوافل متنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات

واصل القطاع تنفيذ خطة إرسال القوافل إلى محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية، أسوان.

وأسفرت هذه القوافل عن إصدار 7148 بطاقة رقم قومي، واستخراج 25082 مستخرجًا مميكنًا، وبناءً على الإقبال الكبير من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بالمناطق المشار إليها بدءًا من 10 مايو 2025، لتوفير الخدمة بشكل دائم ومنتظم.

خدمات فورية عبر الخطوط الساخنة

كما استمر القطاع في تلقي طلبات المواطنين عبر الأرقام المختصرة: 15340: للطلبات الجماهيرية العادية، 15341: لطلبات كبار السن، ذوي الهمم، المرضى، وأسر الشهداء

وأسفرت هذه الخدمات عن استخراج وتوصيل 1441 بطاقة رقم قومي، وإصدار 112 مستخرجًا مميكنًا في نفس اليوم

دعم الحالات الإنسانية والمواقع الحيوية

واصل القطاع أيضًا دعم الحالات الإنسانية بإرسال مأموريات خاصة إلى 65 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات، والعاملين والزائرين بـ العاصمة الإدارية والنوادى الخاصة (313 بطاقة تم إصدارها)، وكبار السن وذوي الهمم عبر المركز النموذجي (476 بطاقة تم إصدارها أو تجديدها).

لاقَت هذه المبادرات استحسانًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لما توفره من سهولة وسرعة في إنجاز الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، مما يعكس حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات جماهيرية راقية.

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