الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 طلاب في انفجار أسطوانة غاز أمام مدرسة بكرداسة

انفجار اسطوانة غاز
انفجار اسطوانة غاز

أصيب 5 طلاب بمدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، جراء انفجار أسطوانة غاز كانت بحوزة أحد الباعة الجائلين المتواجدين أمام إحدى المدارس، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والطلاب.

 

txt

السيطرة على حريق هائل في برج اتصالات شهير بجوار معهد أورام التجمع الأول

txt

قطاع الأحوال المدنية يواصل تقديم خدماته للمواطنين عبر قوافل متنقلة بعدة محافظات

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يُفيد بوقوع انفجار أمام مدرسة في كرداسة. وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الانفجار ناتج عن تسرب في أسطوانة غاز كانت بحوزة بائع متجول جلس بالقرب من بوابة المدرسة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 طلاب تصادف وجودهم في محيط الانفجار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفجار اسطوانة غاز انفجار أمام مدرسة كرداسة محافظة الجيزة تسرب غاز الأمن العام الجيزة بلاغ غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق هائل في برج اتصالات شهير بجوار معهد أورام التجمع الأول

قطاع الأحوال المدنية يواصل تقديم خدماته للمواطنين عبر قوافل متنقلة بعدة محافظات

تعاملات بقيمة 9 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ضبط عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية ببني سويف

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المياه الغازية بعلامات تجارية مقلدة في بني سويف

عروستك عندنا، ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسهيل الزواج

حريق ميدان سفير بمصر الجديدة، تفاصيل الحادث وأسباب الاشتعال

ضبط 9 أطنان دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، شاهد Barcelona and Real Madrid حصريًا

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، شاهد قناة مجانية

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

رابطة الأندية توقف وتغرم مهاجم بيراميدز وثنائي فاركو وسيراميكا

الدوري الإسباني، برشلونة يضرب ريال مدريد 4-2 في ريمونتادا مثيرة بالشوط الأول

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

8 آلاف حد أدنى بالمناطق الراقية، ممثلي الملاك يرفضون تعديل الإيجار القديم

نائب يطالب بسحب تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تنحاز للملاك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في حالة النسيان، الإفتاء توضح حكم قص الأظافر أثناء الإحرام

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية