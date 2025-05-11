إصابة 5 طلاب في انفجار أسطوانة غاز أمام مدرسة بكرداسة

أصيب 5 طلاب بمدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، جراء انفجار أسطوانة غاز كانت بحوزة أحد الباعة الجائلين المتواجدين أمام إحدى المدارس، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والطلاب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يُفيد بوقوع انفجار أمام مدرسة في كرداسة. وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الانفجار ناتج عن تسرب في أسطوانة غاز كانت بحوزة بائع متجول جلس بالقرب من بوابة المدرسة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 طلاب تصادف وجودهم في محيط الانفجار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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