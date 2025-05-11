أمن الإسماعيلية يستهدف البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون (صور وفيديو)

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة للقضاء على البؤر الاجرامية التي تأوي الخارجين عن القانون، وذلك تحت إشراف كل من اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمد عليان رئيس مباحث المديرية.





الأماكن المستهدفة خلال الحملة

واستهدفت الحملة اليوم الأحد عدد من المناطق العشوائية والبؤر الإجرامية الواقعة أسفل الكبارى بنطاق دائرة أول الإسماعيلية، بالإضافة إلى استهداف منطقة الكيلو 2، وشارع شل، وشارع الغابة.





جانب من الحملة،فيتو

ومن جهة أخرى كانت قد شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة مكبرة بمركز مدينة التل الكبير، وذلك لاستهداف وضبط الخارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية.

إزالة أوكار النباشين والخارجين عن القانون



كما استهدفت الحملة مناطق تمركز النباشين والعشش العشوائية ومخازن الخردة غير المرخصة.

وتعد تلك المناطق ملجأ للنباشين والخارجين عن القانون ومروجى المخدرات، بالإضافة الي أن تلك العشوائيات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل حركة المواطنين.



جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملة المكبرة لمديرية أمن الإسماعيلية

وتمكنت الحملة الأمنية التي شنتها مديرية أمن الإسماعيلية، وشرطتها من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والنباشين وكذا ضبط عدد من مروجي المخدرات، وحائزيها.



جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التهاون مع المخالفين.

وأشار إلى أن الدولة تبذل كافة الجهود لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أراضيها بأي شكل من أشكال التعدي أو إهدار المصلحة العامة.

يذكر أن هذه الحملات تؤكد على جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي بحسم لأي ممارسات عشوائية تُهدد الأمن المجتمعي وتُعيق جهود التطوير.





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