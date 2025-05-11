تمزيق جسد شاب على أيدى 3 طلاب حاول منعهم من معاكسة شقيقته في أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة الاعتداء على شاب في مدينة 6 أكتوبر أثناء الدفاع عن شقيقته.

رصدت أجهزة الأمن، ماتم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام بعض الأشخاص بالتعدي على ابنها بسلاح أبيض لدفاعه عن شقيقته حال قيامهم بمضايقتها.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص بقيام 3 أشخاص بالتعدى على ابن شقيقه طالب، بالسب والضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض؛ حال معاتبته لهم لقيامهم بمضايقة شقيقته ولاذوا بالهرب.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد مرتكبى الواقعة 3 طلاب- مقيمين بدائرة القسم، وتم ضبط إثنين منهم وتوجه الثالث للنيابة العامة من تلقاء نفسه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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