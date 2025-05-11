سلمى بهجت، العدالة تُقتص لفتاة الشرقية بعد تأييد حكم الإعدام على قاتلها

بعد مرور ما يقرب من عامين على جريمة هزت الوجدان المصري، أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أبشع جرائم العنف ضد المرأة، بتأييدها حكم الإعدام الصادر بحق الشاب إسلام محمد فتحي، الطالب الجامعي المتهم بقتل زميلته سلمى بهجت، المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الشرقية”. جاء الحكم بمثابة تأكيد قضائي على خطورة ما تم ارتكابه، وعلى أن القانون لا يتهاون في مواجهة من يعتدي على حياة الآخرين، خاصة النساء، بدافع التملك أو الانتقام.

فصل جديد في مأساة بدأت بالحب وانتهت بالدم

تعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2022، حين كانت سلمى، الطالبة بكلية الإعلام، تخطو خطواتها الأولى في عالم الصحافة. لم تكن تدري أن طموحها هذا سيتقاطع مجددًا مع ماضٍ حاولت أن تنساه، ماضٍ تمثَّل في شاب رفض تقبل الرفض، فحوّل الإعجاب إلى مطاردة، ثم إلى قرار مميت.

التحقيقات كشفت عن قصة حب من طرف واحد، انتهت بانفصال حاولت فيه الضحية وضع حد لعلاقة لم تعد تناسبها. لكن المتهم لم يستوعب الانفصال، فتطورت دوافعه إلى هوس، ثم إلى جريمة مكتملة الأركان. تتبع خطواتها، رصد تحركاتها، وفي صباح 8 أغسطس، باغتها عند مدخل عقار كانت تتدرب فيه، ووجّه لها عدة طعنات قاتلة بسكين أخفاه في ملابسه.

شاهدات على الدم

شهادة صديقة سلمى كانت حاسمة. أكدت أمام المحكمة أن الضحية اتصلت بها صباح يوم الواقعة لتطلب لقاءها. لكنها حين نزلت من مقر التدريب الصحفي في العقار، فوجئت بالمشهد الذي لا يُمحى: صديقتها غارقة في دمائها، والمتهم ينهال عليها بالطعن بلا رحمة. صراخها لم يُوقف الجريمة، لكنه كان بداية لانكشاف القاتل أمام العدالة.

العدالة تأخذ مجراها

لم تستغرق محكمة جنايات الزقازيق وقتًا طويلًا في نظر القضية، فأدلة الإدانة كانت دامغة: اعترافات المتهم، كاميرات المراقبة، وتقارير الطب الشرعي. أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا، وأُحيل الحكم تلقائيًا إلى محكمة النقض، والتي أيدته مؤخرًا، ليصبح نهائيًا وباتًا.

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