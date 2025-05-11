ضبط 3 أشخاص لسرقتهم هواتف وخزينة فرع إحدى الشركات بأبو النمرس

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة فرع إحدى الشركات بالجيزة، وتمكنت من إعادة المسروقات.

ضبط 3 أشخاص لسرقة هواتف وخزينة فرع إحدى الشركات بأبو النمرس

سطو مسلح على فرع شركة وسرقة هواتف محمول وخزينة أموال

وكان مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا من مدير فرع إحدى الشركات - كائنة بدائرة المركز - باكتشافه سرقة بعض محتويات الفرع 29 هاتفا محمولا ماركات مختلفة، شاشة عرض، جهاز حاسب آلي، الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة، خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي، مجموعة من الإكسسوارات الخاصة بهواتف المحمول.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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