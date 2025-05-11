عروستك عندنا، ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسهيل الزواج

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من شخصين وسيدة، جميعهم لهم معلومات جنائية، وذلك بعد تورطهم في ممارسة نشاط إجرامي خطير قائم على النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم الزواج

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن التشكيل العصابي المقيم بمحافظة القاهرة، قام بترويج إعلانات كاذبة عبر الإنترنت بزعم توفير فرص للزواج وتسهيل إجراءات الزواج، مقابل تحصيل مبالغ مالية من الضحايا.

وكان المتهمون يقومون بتسليم عقود زواج مزورة للمواطنين، وبعد الحصول على الأموال المطلوبة، يتم إغلاق الهواتف المحمولة وقطع كافة وسائل التواصل، مما يؤكد نيتهم الإجرامية في الاحتيال والاستيلاء على الأموال دون وجه حق.

ضبط المتهمين ومضبوطات بحوزتهم

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثر بحوزتهم على 15 عقد زواج خالي البيانات (مزور)، مجموعة مطبوعات دعائية تخص نشاطهم، و5 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي، مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية، ومشغولات ذهبية من متحصلات عمليات النصب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجاري عرضهم على النيابة العامة للتحقيق في وقائع النصب والاحتيال وتزوير المستندات الرسمية.

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