الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

حريق ميدان سفير بمصر الجديدة، تفاصيل الحادث وأسباب الاشتعال

حريق ميدان سفير بمصر
حريق ميدان سفير بمصر الجديدة، فيتو

شهدت منطقة  مصر الجديدة، صباح اليوم الأحد 11 مايو 2025، حريقًا هائلًا داخل أحد العقارات السكنية بميدان سفير، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في مطعم شهير بالطابق الأرضي، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وامتدادها إلى باقي الطوابق.

تفاصيل حريق مصر الجديدة اليوم

اندلعت النيران في الساعات الأولى من صباح الأحد داخل مطعم شهير بشارع عثمان بن عفان في ميدان سفير، أحد أكثر المناطق الحيوية في حي النزهة – مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر بين سكان العقار والمارة.

وفقًا للمعاينة الأولية، يرجع سبب الحريق إلى انفجار أسطوانة غاز داخل المطعم، ما أدى إلى امتداد النيران حتى شرفات الطوابق من الأول إلى الثالث، بالإضافة إلى تضرر محل أحذية مجاور تم تفحم محتوياته بالكامل، بالإضافة إلى وفاة عامل وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حريق مطعم مصر الجديدة

النيابة تأمر بسرعة إجراء التحريات وانتداب المعمل الجنائي في حريق مطعم مصر الجديدة

جهود قوات الحماية المدنية

قامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسرعة التوجه لموقع الحادث، ونجحت في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي العقار المكون من ستة طوابق.
تم إخلاء السكان من المبنى وفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي لتجنب حدوث أي انفجار أو إصابات بشرية.

التحقيقات الأولية وقرارات النيابة

بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة على الفور، وأمرت بسرعة إجراء التحريات اللازمة، إلى جانب انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وتحديد أسبابه، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

قرار محافظ القاهرة بشأن العقار المتضرر

أصدر اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم 78 بشارع عثمان بن عفان، لتقييم الأضرار الناتجة عن الحريق وبيان مدى سلامة المبنى إنشائيًا بعد تعرضه لحرارة شديدة وألسنة اللهب.

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