الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

ضبط 6 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة

غسل الأموال
غسل الأموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 6 أشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وترويجها.

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وأوضحت التحريات أن المتهمين – وجميعهم لهم معلومات جنائية – قاموا بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال عدد من الوسائل، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وسيارات، ودراجات نارية، وذلك في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على هذه الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت قيمة تلك الممتلكات المتحصلة من نشاطهم غير المشروع بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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