أخبار مصر: اندلاع الحرب بين الهند وباكستان، مدرب الترجي يحرج الزمالك، تحذير من الموجة الحارة، ومفاجأة من ترامب للشرق الأوسط

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي يبدأ اليوم جولة خارجية تشمل اليونان وروسيا

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الأمن القومي إلى اجتماع عاجل والأمم المتحدة تعرب عن قلقها

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمؤسسة الأممية أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط المراقبة والحدود الدولية.

بيسيرو يرفض فسخ عقده مع الزمالك بالتراضي

قال خالد الغندور إن البرتغالي جوزيه بيسيرو رفض الجلوس مع ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك من أجل فسخ عقده بالتراضي.

بعد تدخل الخارجية، تفاصيل الإفراج عن الطلاب المصريين المحتجزين في قرغيزستان

أعلن الإعلامي شريف عامر استجابة وزارة الخارجية والجهات المسؤولة بعد مناشدتها خلال برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، بالإفراج عن الطلاب المصريين المحتجزين في قرغيزستان وتم عودة الطلاب إلى مصر.

مقارنة مرعبة بين جيشي الهند وباكستان ودراسة: 100 مليون يموتون على الفور حال استخدام النووي

انفجرت الأوضاع بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة كشمير مؤخرا، حيث شنت الهند غارات على 5 مناطق في باكستان ردت عليه إسلام آباد بالمثل.

أنتو غير ملتزمين، مدرب الترجي السابق يصدم الزمالك بشأن القيادة الفنية للأبيض

أكد خالد الغندور، أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تواصل مع المدرب ريجيكامب مدرب الترجي التونسي السابق، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلفًا لبيسيرو.

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، حيث يتوقع الخبراء مؤكدة تعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة بداية من اليوم الأربعاء وتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق الـ 12 مايو الجاري.

انهيار يامال وبكاء رافينيا بعد ضياع حلم استعادة لقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)

صدمة وبكاء، هكذا ظهر لاعبو برشلونة الإسباني عقب ضياع حلم استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 10 أعوام كاملة بعد الخسارة أمام إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل 4 في إياب نصف النهائي مساء الثلاثاء.

وصلت للضرب، طليق الفنانة جوري بكر يحرر محضرا ضدها في أكتوبر

حرر محامي طليق الفنانة جوري بكر، محضرًا رسميًّا ضد الفنانة لاتهامها بالسب والقذف بحق موكله، أثناء المشاجرة التي وقعت بينهما داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بقسم شرطة أول أكتوبر.

ضربة شاملة لم تحدث منذ حرب 1971، كواليس "عملية سيندور" الهندية على باكستان

كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، كواليس "عملية سيندور" التي شنها الجيش الهندي على أهداف داخل باكستان ردًّا على عملية باهالجام التي أسفرت عن مقتل 26 شخصًا.

كندة علوش تكشف سر لبس قفاز ضاغط بيدها بعد جراحة ورم الثدي (فيديو)

كشفت الفنانة كندة علوش عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعلاج مرض سرطان الثدي.

"السندور"، سر اختيار الهند المسحوق الأحمر اسما لعمليتها ضد باكستان؟

قالت الحكومة الهندية في بيان إنَّ قواتها شنَّت "ضربات دقيقة" على تسعة مواقع في باكستان تضمُّ "بنى تحتية إرهابية"، وذلك بعد أيام من اتَّهامها إسلام أباد بتنفيذ هجوم دام في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.

رابطة الأندية ترسل اليوم حيثيات قرارها بخصم 3 نقاط من الأهلي إلى لجنة التظلمات

قال خالد الغندور إن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، سترسل حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات اليوم الأربعاء.

لقيت بيها طلقات نارية وكروت، عاملة خردة تنشل حقيبة قاضي في الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سيدة متهمة بسرقة حقيبة قاضٍ بها طلقات نارية حال تواجده داخل هايبر وان بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

الخليج الفارسي أم العربي؟ ترامب يعد إعلانا كبيرا خلال زيارته إلى الشرق الأوسط

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن اعتماد بلاده تسمية "الخليج العربي" بشكل رسمي، خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة آرسنال وباريس سان جيرمان

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.