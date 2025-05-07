كندة علوش تكشف سر لبس قفاز ضاغط بيدها بعد جراحة ورم الثدي (فيديو)

كشفت الفنانة كندة علوش عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعلاج مرض سرطان الثدي.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON إنها انتهت من كافة مراحل العلاج، بما في ذلك العلاج الكيماوي والجراحة.

وعن سبب ارتدائها "جوانتي ضاغط"، قالت كندة: "أنهيت العلاج بالكامل، لكن ارتداء القفاز الضاغط سببه حالة منتشرة بين عدد من السيدات بعد إجراء الجراحة، حيث يتم أحيانًا إزالة جزء من الغدد الليمفاوية تحت الإبط، وهي المسؤولة عن تصريف السوائل من الجسم."

وأوضحت “علوش” أن هذه الحالة تُعرف باسم "الليمفيديما" أو التورم اللمفاوي، وقد تظهر في اليد أو الذراع بعد العملية، نتيجة اختلال تصريف السوائل.

وأضافت: "في بعض الحالات لا تظهر أعراض، لكن في حالتي، ظهرت بعد فترة من الجراحة، ومنذ عام ونصف أعاني من التورم، وهو شيء قد يستمر مدى الحياة."

وتابعت: "لازم ألبس القفاز الضاغط طوال الوقت، ولما بقلعه ساعات بتضايق من شكل يدي المنتفخة. ولازم أحافظ عليها كويس جدًّا، ما ينفعش تتلسع أو تتجرح، حتى الشفاء عندي بياخد وقت أطول."

ووجهت كندة نصيحة لكل من خضعت لجراحة مماثلة قائلة: "إذا لاحظتِ أي انتفاخ في الذراع بعد العملية، يجب استشارة طبيب الأورام والتوجه لتخصص "الليمفيديما" فورًا، لأنه يحتاج علاج فيزيائي وتمارين خاصة، مع ارتداء أربطة ضاغطة تساعد في تصريف السوائل."

وعرض لـ كندة علوش في شهر رمضان الماضي مسلسل "إخواتي"، بطولته كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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