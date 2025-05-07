الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

وصلت للضرب، طليق الفنانة جوري بكر يحرر محضرا ضدها في أكتوبر

طليق الفنانة جوري
طليق الفنانة جوري بكري يحرر محضر ضدها في الجيزة، فيتو

حرر محامي طليق الفنانة جوري بكر، محضرًا رسميًّا ضد الفنانة لاتهامها بالسب والقذف بحق موكله،  أثناء المشاجرة التي وقعت بينهما داخل كمبوند بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بقسم شرطة أول أكتوبر.

وقال عبد الحميد رحيم محامي طليق الفنانة جوري بكري إن الخلافات بين موكله وطليقته  تطورت إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي، وكذلك السباب، موضحًا أن جوري بكر سبته بعبارات خادشة، قائلًا: شتمته بأمه.

ويواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات الواقعة من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من طليق الفنانة جوري بكر، لاتهامها بالسب والقذف داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وذلك على نتيجة خلافات أسرية بينهما على مصروفات نجلهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار إحالتها للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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الفنانة جوري بكر بقسم شرطة أول أكتوبر المشاجرة الأجهزة الأمنية

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