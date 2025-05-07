الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لقيت بيها طلقات نارية وكروت، عاملة خردة تنشل حقيبة قاضي في الشيخ زايد

القبض علي سيدة متهمة
القبض علي سيدة متهمة بسرقة حقيبة قاضٍ بالجيزة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سيدة متهمة بسرقة حقيبة  قاضٍ بها طلقات نارية حال تواجده داخل هايبر وان  بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها  تعمل عاملة جمع خردة، واستغلت وجود المجني عليه داخل هايبر وان فرع الشيخ زايد  وعندما أبصرت مابحوزته وجدت حقيبة يد ظنت خلالها بأن داخلها أموال، وهو ما جعلها تقدم على سرقتها، عن طريق مغافلتها، وتفاجاءت بوجود طلقات نارية وكروت شخصي.

وباحالة المتهمة الي جهات التحقيق  أمرت بحبسها 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بسرقة حقيبة كانت بحوزة  المجني عليه وكانت بداخلها  طلقات نارية وكروت شخصية  أثناء تواجدها داخل هايبر وان بالشيخ زايد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وصلت للضرب، طليق الفنانة جوري بكر يحرر محضرا ضدها في أكتوبر

تفحم شخص في حريق ورشة في الهرم والمعمل الجنائي يفحص

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بـ 4 "توكتوك" بالمنيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية هايبر وان خردة قسم شرطة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

باكستان تعلن عدد ضحايا الهجوم الهندي

أول تعليق من ترامب على الهجوم الهندي على الأراضي الباكستانية

مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وصلت للضرب، طليق الفنانة جوري بكر يحرر محضرا ضدها في أكتوبر

أنتو غير ملتزمين، مدرب الترجي السابق يصدم الزمالك بشأن القيادة الفنية للأبيض

7 أهداف ولقاء جنوني، ملخص مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية