لقيت بيها طلقات نارية وكروت، عاملة خردة تنشل حقيبة قاضي في الشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سيدة متهمة بسرقة حقيبة قاضٍ بها طلقات نارية حال تواجده داخل هايبر وان بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها تعمل عاملة جمع خردة، واستغلت وجود المجني عليه داخل هايبر وان فرع الشيخ زايد وعندما أبصرت مابحوزته وجدت حقيبة يد ظنت خلالها بأن داخلها أموال، وهو ما جعلها تقدم على سرقتها، عن طريق مغافلتها، وتفاجاءت بوجود طلقات نارية وكروت شخصي.

وباحالة المتهمة الي جهات التحقيق أمرت بحبسها 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بسرقة حقيبة كانت بحوزة المجني عليه وكانت بداخلها طلقات نارية وكروت شخصية أثناء تواجدها داخل هايبر وان بالشيخ زايد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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