الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الأمن القومي إلى اجتماع عاجل والأمم المتحدة تعرب عن قلقها

ترقب في كشمير لتطورات
ترقب في كشمير لتطورات التصعيد بين الهند وباكستان، فيتو

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمؤسسة الأممية أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط المراقبة والحدود الدولية.

وأضاف أن جوتيريش يدعو لأقصى درجات ضبط النفس العسكري من الهند وباكستان.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس حكومة إقليم البنجاب الباكستاني قوله إن حالة الطوارئ أعلنت في الإقليم وسط تأهب المستشفيات وقوات الأمن.

ويأتي تصريح المسؤول الباكستاني بعد شن الهند عملية عسكرية ضد مواقع في إقليم كشمير قالت إنها استباقية لإحباط هجمات كانت قد التنفيذ.

وأعلنت إسلام أباد أنّ لجنة الأمن القومي الباكستانية، الهيئة المؤلفة من كبار المسؤولين المدنيّين والعسكريين والتي لا تلتئم إلا في الظروف الاستثنائية، ستجتمع الأربعاء في الساعة (05:00 ت ج) في خضمّ التصعيد العسكري مع الهند.

 

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إنّ رئيس الوزراء شهباز شريف "دعا لجنة الأمن القومي إلى اجتماع في الساعة العاشرة صباحا".

وفي هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه أثناء وجود القوات الجوية الهندية داخل المجال الجوي للهند "انتهكت سيادة باكستان باستخدام أسلحة بعيدة المدى".

فيما أوضحت شبكة "سي.إن.إن نيوز-18" الهندية أن 12 شخصا قتلوا في الهجوم وأصيب 55 آخرين في هجوم هندي على معاقل مسلحين في باكستان.

وعلى الجانب الهندي أيضا قالت الشرطة إن امرأتين أصيبتا في الشطر الهندي من كشمير جراء قصف من القوات الباكستانية إحداهما في حالة حرجة.

وكانت باكستان قد أعلنت عزمها الرد على الهجوم الهندي.

وقالت الهند في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع، أن الهجوم جاء ردًّا على "تهديدات أمنية وعمليات تخطيط لهجمات داخل الهند"، مضيفة أن الضربات نُفذت بعد جمع معلومات استخباراتية موثوقة.

وأوضح البيان أن العملية استهدفت 9 معسكرات تقع داخل الأراضي الباكستانية، دون أن يحدد مواقعها بدقة، غير أن مصادر هندية رجّحت أن بعضها يقع في الشطر الباكستاني من كشمير.

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