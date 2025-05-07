مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة آرسنال وباريس سان جيرمان

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة أون سبورت 1

الإسماعيلي ضد إنبي - الساعة 8 مساءً - قناة أون سبورت 1

فريق الإسماعيلي، فيتو

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد آرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

أمم افريقيا تحت 20 سنة

نيجيريا ضد كينيا - الساعة 6 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

تونس ضد المغرب - الساعة 6 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

الدوري السعودي للمحترفين “جوري روشن”

الرائد ضد الهلال - الساعة 7:15 مساء - قناة SSC SPORT

أهلي جدة ضد التعاون - الساعة 7:25 مساء - قناة SSC SPORT

النصر ضد اتحاد جدة - الساعة 9 مساء - قناة SSC SPORT

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.