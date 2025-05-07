الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة آرسنال وباريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد آرسنال، فيتو

تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة أون سبورت 1

الإسماعيلي ضد إنبي - الساعة 8 مساءً - قناة أون سبورت 1

فريق الإسماعيلي، فيتو
فريق الإسماعيلي، فيتو

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد آرسنال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

أمم افريقيا تحت 20 سنة

نيجيريا ضد كينيا - الساعة 6 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

تونس ضد المغرب - الساعة 6 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

الدوري السعودي للمحترفين “جوري روشن”

الرائد ضد الهلال - الساعة 7:15 مساء - قناة SSC SPORT

أهلي جدة ضد التعاون - الساعة 7:25 مساء - قناة SSC SPORT

النصر ضد اتحاد جدة - الساعة 9 مساء - قناة SSC SPORT

 

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