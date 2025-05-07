انهيار يامال وبكاء رافينيا بعد ضياع حلم استعادة لقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)

صدمة وبكاء، هكذا ظهر لاعبو برشلونة الإسباني عقب ضياع حلم استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 10 أعوام كاملة بعد الخسارة أمام إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل 4 في إياب نصف النهائي مساء الثلاثاء.

وفشل برشلونة في تخطي عقبة إنتر بعدما تعادل الفريقان في جولة الذهاب بثلاثة أهداف لكل منهما.

ودخل لاعبو برشلونة في حالة من البكاء عقب ضياع حلم استعادة لقب دوري الأبطال الغائب منذ 10 أعوام كاملة.

وسيطرت حالة من الصدمة على لاعبي الفريق الكتالوني وعلى رأسهم لامين يامال الذي انهار وسقط أرضًا بعد نهاية اللقاء.

Lamine Yamal vs Inter Milan



On a mission. pic.twitter.com/q2xsO3kzzy — fan account (@Asensii20) May 6, 2025

وغطى يامال وجهه بالقميص حزينًا على ضياع حلم التتويج باللقب القاري بينما حرص ماركوس تورام لاعب إنتر على مواساته.

كما دخل رافينيا لاعب برشلونة في نوبة من البكاء الشديد بعد الخسارة أمام إنتر.

ويوجه إنترميلان ضد الفائز من لقاء آرسنال الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري الأبطال.

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