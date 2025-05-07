بعد تدخل الخارجية، تفاصيل الإفراج عن الطلاب المصريين المحتجزين في قرغيزستان

أعلن الإعلامي شريف عامر استجابة وزارة الخارجية والجهات المسؤولة بعد مناشدتها خلال برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، بالإفراج عن الطلاب المصريين المحتجزين في قرغيزستان وتم عودة الطلاب إلى مصر.

عودة الطلاب المصريين من قرغيزستان

وأكد أمين القصبي مسؤول الجالية المصرية في قرغيزستان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، عبر برنامج "يحدث في مصر"، أن أبناءنا الطلاب المصريين عادوا بالسلامة إلى مصر بفضل جهود الدولة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية، قائلًا: "الدولة احتضنت أولادها إنهم رجعوا في مصر".

حقيقة محاكمة الطلاب المصريين في قرغيزستان

وتابع: "الطلاب المصريين لم يحدث لهم أي إبعاد من قرغيزستان وكان في كلام أنه يحصل لهم إبعاد لكن قبل المحاكمة كان معانا تصالح وهذا أدى إلى أن يخرجوا لمصر ويعودوا للبلد لاستكمال دراستهم والبلد هنا بلد قانون في سلبيات لكن لم تتم أي عمليات إبعاد وسيعودون إلى دراستهم".

وتعود تفاصيل القصة إلى 14 أبريل الماضي، كان حازم هشام حمدي الطالب المصري في كلية الطب بمدينة بيشكيك عاصمة قرغيزستان موجودًا في أحد المطاعم، فحدثت مشادة مع شاب قرغيزي فاعتدى الأخير على الطالب المصري اعتداء مبرحًا.

عدها اتصل الطالب المصري بثلاثة من زملائه الذين حضروا، ووقعت مشاجرة بين الطرفين، وحضرت الشرطة فألقت القبض على المصريين الأربعة بتهمة الشغب والتجمهر بقصد الاعتداء على مواطن قرغيزي، وفق تصريحات سابقة لمسؤول الجالية.

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