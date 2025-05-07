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رياضة

رابطة الأندية ترسل اليوم حيثيات قرارها بخصم 3 نقاط من الأهلي إلى لجنة التظلمات

أحمد دياب، فيتو
أحمد دياب، فيتو

قال خالد الغندور إن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، سترسل حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات اليوم الأربعاء.

وأضاف الغندور خلال تصريحات تليفزيونية: "كما سترسل رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله".

لجنة لتظلمات باتحاد الكرة، فيتو
لجنة التظلمات باتحاد الكرة، فيتو

رابطة الأندية ترسل حيثيات قراراتها للتظلمات

وتابع الغندور:"كانت رابطة الأندية، قد تلقت خطابًا رسميًّا من لجنة التظلمات، لطلب حيثيات القرارين الأول والثاني من الرابطة في أزمة مباراة القمة 130، وستجتمع التظلمات غدًا الخميس لإصدار قرارها في الأزمة بشكل رسمي".

حسم ملف أزمة القمة 130 الخميس

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة في جلستها الأخيرة الأسبوع الماضي حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بـ أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة الخميس 8 مايو المقبل مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

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