لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، حيث يتوقع الخبراء مؤكدة تعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة بداية من اليوم الأربعاء وتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق الـ 12 مايو الجاري.

حالة الطقس اليوم الأربعاء حتى الإثنين 12 مايو 2025

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بدءا من اليوم حتى الإثنين المقبل.

وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ولفتت أيضًا أن هذه الفترة تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه لا توجد انخفاضات بعد ذلك في درجات الحرارة، ناصحة بارتداء الأطفال الملابس الصيفية دون خوف.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 مايو 2025

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، توقعت الأرصاد أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

كما توجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة ( 4: 8) صباحا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج (1.25 - 1.75) متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج (1.5 - 2) متر والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7 مايو 205

كما نشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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