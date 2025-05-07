أنتو غير ملتزمين، مدرب الترجي السابق يصدم الزمالك بشأن القيادة الفنية للأبيض

الزمالك، أكد خالد الغندور، أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، تواصل مع المدرب ريجيكامب مدرب الترجي التونسي السابق، لتولي مهمة تدريب الأبيض خلفًا لبيسيرو.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، ميدو تواصل مع المدرب الروماني ريجيكامب لتولي تدريب الزمالك، وعرض عليه مليون و٤٠٠ ألف دولار في السنة.

وأضاف، أن المدرب رفض العرض لأن الزمالك غير ملتزم بدفع مستحقات المدربين.

ميدو، فيتو

مجلس الزمالك يستقر على إقالة بيسيرو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك اسم المدير الفني الأقرب لقيادة الفريق الأول بدلًا من البرتغالي جوزيه بيسيرو.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعد تراجع نتائج الفريق في جميع البطولات.

مدرب الزمالك الجديد

وقال المصدر أن الأقرب لقيادة الزمالك خلفًا لبيسيرو، هو أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا السابق.

ودخل الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الرمادي بعد اقتناع إدارة الزمالك بإمكانيات المدرب.

وفي السطور التالية نعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك في ظل استقرار الإدارة على توجيه الشكر له.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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