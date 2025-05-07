"السندور"، سر اختيار الهند المسحوق الأحمر اسما لعمليتها ضد باكستان؟

قالت الحكومة الهندية في بيان إنَّ قواتها شنَّت "ضربات دقيقة" على تسعة مواقع في باكستان تضمُّ "بنى تحتية إرهابية"، وذلك بعد أيام من اتَّهامها إسلام أباد بتنفيذ هجوم دام في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.

عملية سندور

وأوضح البيان أنَّ "القوات الهندية أطلقت عملية "سندور" التي ضربت خلالها بنى تحتية في باكستان حيث تمَّ تخطيط وإدارة الاعتداءات الإرهابية ضدَّ الهند.

وجاء اختيار اسم “سندور” على عمليتها العسكرية ضد باكستان ليس عملًا اعتباطيًّا أو مجرد تفصيل صغير، إنما أداة ضمن أدوات الحرب النفسية.

وعملية "السندور" وهو اسم ذو دلالة ثقافية عميقة في المجتمع الهندي.

والسندور في الهند هو مسحوق أحمر تستخدمه النساء المتزوجات في وضعه على فرق الشعر كرمز للزواج والاستقرار.

وبطبيعة الحال لا يأتي اختيار الاسم في العملية العسكرية عشوائيًا، بل يحمل رسالة سياسية وثقافية تتجاوز إطار المعركة التقليدية.

رمزية السيطرة

في الثقافة الهندية، السندور لا يرمز فقط إلى الزواج، بل أيضًا إلى الارتباط والامتلاك، وهو ما يضفي على التسمية بعدًا آخر.

وتسعى الهند على ما يبدو من خلال السندور إلى التأكيد على رؤيتها التاريخية لسيادتها على أراضٍ محل النزاع، واعتبار هذه العملية خطوة نحو "تثبيت الارتباط" بالمنطقة المتنازع عليها في كشمير.

والرسالة غير المعلنة هنا هي أن هذه الأرض "هندية" بالانتماء والهوية، وأن السيطرة عليها ليست عملًا عدوانيًّا بل استعادة لما تراه حقًّا.

وأعلنت باكستان عزمها الرد على الهجوم الهندي، وربما تطلق هي الأخرى اسمًا على عمليتها سيكون على الأرجح محاولة مضادة لتأكيد سيادتها.

وقالت الهند في بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع، أن الهجوم جاء ردًا على "تهديدات أمنية وعمليات تخطيط لهجمات داخل الهند"، مضيفة أن الضربات نُفذت بعد جمع معلومات استخباراتية موثوقة.

وأوضح البيان أن العملية استهدفت 9 معسكرات تقع داخل الأراضي الباكستانية، دون أن يحدد مواقعها بدقة، غير أن مصادر هندية رجّحت أن بعضها يقع في الشطر الباكستاني من كشمير.

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