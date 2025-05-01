أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

على غرار واقعة "ياسين"، الكشف عن جريمة هتك عرض طفلة بشبين القناطر وبرلماني يكشف التفاصيل

واقعة جديدة من شأنها تهز الرأي العام المصري لا تقل جرمًا عما فعله المتهم بطفل البحيرة “ياسين” والذي حكم عليه أمس الأربعاء بالمؤبد، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من القبض على حارس أمن إداري بأحد المستشفيات بمركز شبين القناطر، لاتهامه بالتعدي جنسيًّا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تقيم بقرية العطارة.

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس

تبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في سعر كوكاكولا وشويبس، اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، مؤكدة حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء إضافة إلى سقوط أمطار، وذلك بعد ساعات من هدوء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.

والدة الطفل ياسين: نام أثناء الجلسة وكان مرعوبًا وهذا موقفي من مديرة المدرسة

قالت والدة الطفل ياسين، ضحية واقعة دمنهور، إن قاضي جلسة أمس لم يحاول أن يسأل ابنها أو يحتك معه في أي حوار يخص الحادث، مشيرةً، إلى أنها تشكره على هذا الأمر، فلم تكن تريد أن يحكي ابنها تفاصيل الواقعة في ظل اكتظاظ قاعة المحاكمة بالمتعاطفين مع ابنها.

هعورك لو قلت لحد، أسرة "مريم" تروي تفاصيل التعدي عليها جنسيا من قبل حارس الأمن

تفاصيل صادمة كشفتها أسرة الطفلة مريم التي تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل حارس أمن وحدة صحية بإحدى قرى شبين القناطر، حيث عاشت الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات أيام من الرعب تحت تهديد المتهم.

أول رد رسمي من الحكومة الموريتانية على زيارة مستشار قائد "الدعم السريع" إلى البلاد

في أول رد رسمي على زيارة محمد المختار النور المستشار السياسي والقانوني لقائد مليشيا الدعم السريع في السودان، إلى الأراضي الموريتانية.

مصري وقاعد صف أول، أحمد حلمي يعتذر عن موقفه مع مصطفى جاد

قدَّم الفنان أحمد حلمي اعتذاره علنًا بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل؛ إثر موقف جمعه بالملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، خلال عرض مسرحيته "بني آدم" ضمن فعاليات موسم الرياض.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 مايو 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات المهمة والقوية في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الأمم الإفريقية للشباب والدوري الأوروبي والدوري السعودي وغيرها.

بعد تلميحات بالهجوم على باكستان خلال ساعات، قرار عاجل من الهند بشأن مجالها الجوي

أغلقت الهند مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الباكستانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء، فيما يتواصل تصاعد التوترات بين الدولتين في أعقاب هجوم إرهابي دموي بإقليم كشمير المتنازع عليه.

هبة طوجي تدفع "أسطورة" الغناء الفرنسية فلوران باجني لمشاركتها المسرح (فيديو)

أطلقت النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي أغنية جديدة تجمعها بأسطورة الغناء الفرنسية فلوران باجني بعنوان "Savior Aimer"، التي تعني بالعربية "تعرف كيف تحب"، وهي الأغنية الأولى من بين أغنيات ألبومها الغنائي المرتقب "Hiba Tawaji Live à l’Olympia"، المقرر طرحه قريبًا على منصات الموسيقى.

بعد فضيحة سيراليون، أسامة نبيه يوجه رسالة للجماهير المصرية

اعتذر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، لجماهير الكرة المصرية بعد الخسارة أمام سيراليون في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لأمم إفريقيا للشباب.

توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، وأوكرانيا تكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف.

لمن الدرع، تعرف على المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في الدوري

اشتعلت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على حصد لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025، مع اقتراب المسابقة من محطتها الأخيرة وخط النهاية.

مجلس إدارة تسلا يبدأ البحث عن بديل لإيلون ماسك وترامب يتدخل ويتخذ هذا القرار

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن مجلس إدارة شركة "تسلا"، المختصة في إنتاج السيارات الكهربائية، باشر بالبحث عن خليفة لإيلون ماسك في منصب مدير عام الشركة.

بيكلم نفسه ويفعل حركات غريبة، مشهد مؤثر لرونالدو بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا (فيديو)

رد فعل مؤثر وغريب لـ كريستيانو رونالدو عقب خروج نادي النصر السعودي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته أمام كاواساكي الياباني بنتيجة 3-2 مساء أمس الأربعاء.

ورطه في أحداث الكابيتول، ناشط أمريكي يقاضي "ميتا" بسبب "رد" الذكاء الاصطناعي

رفع ناشط أمريكي دعوى قضائية ضد الذكاء الاصطناعي، التابعة لشركة ميتا العملاقة المالكة لفيسبوك وإنستجرام، بسبب معلومات أفرزتها التقنية حوله.

الزمالك يصطدم بالمصري في مباراة قوية بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها اليوم الخميس على إستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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