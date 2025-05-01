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حوادث

على غرار واقعة "ياسين"، الكشف عن جريمة هتك عرض طفلة بشبين القناطر وبرلماني يكشف التفاصيل

الكشف عن جريمة هتك
الكشف عن جريمة هتك عرض طفلة، فيتو

واقعة جديدة من شأنها تهز الرأي العام المصري لا تقل جرمًا عما فعله المتهم بطفل البحيرة “ياسين” والذي حكم عليه أمس الأربعاء بالمؤبد، تمكنت أجهزة الأمن  بمديرية أمن القليوبية من القبض على حارس أمن إداري بأحد المستشفيات بمركز شبين القناطر، لاتهامه بالتعدي جنسيًّا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تقيم بقرية العطارة.

وكشف النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل الواقعة المشينة لطفلة شبين القناطر.

وقال"بدر": "بخصوص ما وردني من اتصالات حول واقعة الطفلة التي تم اغتصابها في إحدى قرى مركز شبين القناطر اليوم للأسف الواقعة صحيحة والخفير يتبع شركة مقاولات خاصة أتت به لحراسة الإنشاءات في الوحدة الصحية".


وأضاف: "تواصلت مع المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث شبين القناطر، وتأكدت من ضبط المجرم قبل هروبه، وتواصلت مع أهل الطفلة وعمها محمد المسؤول عن الموضوع حيث إن عم رضا والدها مصاب بجلطة واتفقنا على الخطوات التالية:


- للأسف المغتصب يمارس فعلته الخسيسة منذ عشرة أيام وتم اكتشاف فقدان عذرية الطفلة عبر طبيب خاص ثم التقرير الأوَّلي لمستشفى شبين القناطر العام.


- تم اكتشاف الموضوع اليوم حينما قام المغتصب بإرسال طفلتيه لإحضار الطفلة "مريم" فبكت بشدة وحكت ما حدث وأن المغتصب كان يهددها مرة بالسكين ومرة بطبنجة يضعها ويقول لها إذا أخبرت أهلها فسيقتلها ويقتل والديها.


- تم الاتفاق مع الأهل على توفير كافة أشكال الدعم القانوني والمعنوي والنفسي لمريم.


وتعهد النائب محمود بدر بالوقوف بجانب الطفلة مريم حتى يأتي حقها.

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ياسين مديرية أمن القليوبية حارس أمن إداري التعدي جنسيا على طفلة قرية العطارة مركز شبين القناطر النائب محمود بدر
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