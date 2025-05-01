هعورك لو قلت لحد، أسرة "مريم" تروي تفاصيل التعدي عليها جنسيا من قبل حارس الأمن

تفاصيل صادمة كشفتها أسرة الطفلة مريم التي تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل حارس أمن وحدة صحية بإحدى قرى شبين القناطر، حيث عاشت الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات أيام من الرعب تحت تهديد المتهم.

على طريقة ياسين التعدي على طفلة بشبين القناطر

وقال عم الطفلة المجني عليها: "مريم ذهبت مع شقيقتها للحقل لإحضار "برسيم" للأغنام، ولأن الأرض بالقرب من الوحدة الصحية، أخرج المتهم من جيبه ورقة نقدية فئة 100 جنيه قائلًا لها "تعالي قربي هاتي لي حاجة من الدكان"، وفور اقتراب الطفلة من المتهم جذبها بقوة إلى الداخل وحينما اقترب منها بكت المجني عليها وطلبت منه أن يتركها تذهب ولن تخبر أحدًا فقام بإحضار "مطواة" مهدًدا إياها "هعورك وهتروحي المستشفى".

تفاصيل تعدي على طفلة بشبين القناطر

وأضاف عم الطفلة المجني عليها: "في المرة الثانية أرسل المتهم ابنته لإحضار "مريم" والذهاب معها إلى كتاب القرية، حيث ذهبت رفقتها إلى منزلهم اعتدى عليها تحت تهديد السلاح مرة أخرى".

ومن جانبه قال والد المجني عليها، أن المتهم اعتاد استخدام ابنته لإحضار "مريم"، وعندما جاءت ابنته مرة أخرى، أغلقت ابنتي على نفسها حجرتها في المنزل وظلت تبكي خائفة، وبعد إلحاح وإصرار والدتها روت لحظات الرعب التي حدثت لها".

وطالب والد الطفلة "مريم" بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، قائلًا "عايز حق بنتي الإعدام للمتهم".

ضبط المتهم بالتعدي على طفلة بشبين القناطر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بقيام حارس أمن إداري بالتعدي جنسيًّا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم ضبطه.

وأوضحت التحقيقات أن الحارس يتبع شركة مقاولات خاصة أتت به لحراسة الإنشاءات الخاصة بالوحدة الصحية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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