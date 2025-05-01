مجلس إدارة تسلا يبدأ البحث عن بديل لإيلون ماسك وترامب يتدخل ويتخذ هذا القرار

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن مجلس إدارة شركة "تسلا"، المختصة في إنتاج السيارات الكهربائية، باشر بالبحث عن خليفة لإيلون ماسك في منصب مدير عام الشركة.

البحث عن بديل لـ ماسك

ووفق معلومات الصحيفة، يكمن سبب ذلك في تراجع سعر أسهم شركة تسلا في البورصات، واستياء بعض المستثمرين فيها، الذين يعتقدون أن ماسك يولي اهتمامًا كبيرًا لأنشطته كرئيس لوزارة تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE).

وكان أعضاء مجلس الإدارة قد طلبوا من ماسك في السابق، أن يركز نشاطاته بشكل أكبر في إدارة شؤون الشركة، لكن لا زال من غير الواضح هل تم إبلاغه مسبقا بالبدء في البحث عن خليفة له.

ترامب يشيد بماسك "المتطلّع" إلى العودة لإدارة أعماله

وفي نفس السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن المدير التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك يمكنه مواصلة العمل لحساب البيت الأبيض طالما أراد، لكنه أبدى تفهّما لقرار الأخير العودة إلى إدارة أعماله.

وكان ماسك قال الشهر الماضي إنه سيتنحى عن منصب الرئيس غير الرسمي لهيئة الكفاءة الحكومية، للتركيز بشكل أكبر على إدارة شركته تيسلا التي تواجه صعوبات.

وقال ترامب لماسك خلال اجتماع لمسؤولي الإدارة في البيت الأبيض قد يكون الأخير لمالك منصة إكس قبل التنحي عن منصبه الحكومي إن "الغالبية العظمى من الناس في هذا البلد يحترمونك ويقدرونك حقًّا".

وتابع "أنت تعلم أنك مدعو للبقاء طالما أردت"، لكنه لفت إلى أن ماسك قد يرغب في "العودة إلى سياراته".

وفي وقت سابق، ذكرت التقارير أن ماسك سيقلص اعتبارا من شهر مايو مشاركته في (DOGE)، التي يرأسها حاليا.

وفي أوائل أبريل أصبح معلوما أن أسهم "تسلا" انخفضت في التداولات الأولية إلى 214 دولارًا للسهم.

ويعود انخفاض سعر سهم الشركة إلى المشاكل التي تعاني منها الشركة، فضلًا عن انهيار أسواق الأسهم حول العالم بسبب الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزداد في الآونة الأخيرة، الهجمات على مالكي سيارات "تسلا" وموزعيها ومحطات الشحن الخاصة بها في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتعرضت صالات عرض تيسلا لأعمال تخريب، كما وُجّهت دعوات لمقاطعة الشركة في أوروبا والولايات المتحدة احتجاجا على قربه من ترامب وعلى مضي الإدارة الأميركية بتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية إلغاء وظائف عامة.

وقال ترامب "لقد ضحيت بالكثير حقا. لقد عاملوك بشكل غير منصف"، في إشارة إلى معارضي ماسك.

ورد ماسك "يريدون إحراق سيارتي، وهذا الأمر ليس جيدا".

الأسبوع الماضي قال ديفيد ساكس المقرب من ماسك والعضو في إدارة ترامب، إن المدير التنفيذي لشركة تيسلا لن يغادر هيئة الكفاءة الحكومية لكنه سيقلّص دوره.

ولفت الى أن هذه هي الخطة نفسها التي طبّقها لدى استحواذه على تويتر في العام 2022.

وأوضح ساكس خلال مدونة صوتية (بودكاست) أن ماسك خلص إلى أن النموذج الذي وضعه بات جاهزا للتطبيق على يد أشخاص يثق بهم، وبالتالي يمكنه تقليص دوره ليقتصر على ما يشبه الإشراف والصيانة.

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