لمن الدرع، تعرف على المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في الدوري

الدوري المصري، اشتعلت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على حصد لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025، مع اقتراب المسابقة من محطتها الأخيرة وخط النهاية.

وحافظ بيراميدز على فارق الـ4 نقاط بينه وبين الأهلي، بعد الفوز الذي حققه اليوم على حرس الحدود، فيما حقق الأهلي انتصارًا هامًّا وصعبًا أمام بتروجيت.

وفيما يلي المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز:

مباريات الأهلي

حرس الحدود

المصري البورسعيدي

سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي

فاركو

مباريات بيراميدز

فاركو

البنك الأهلي

الزمالك

بتروجيت

سيراميكا كليوباترا

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