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رياضة

بعد فضيحة سيراليون، أسامة نبيه يوجه رسالة للجماهير المصرية

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

منتخب الشباب، اعتذر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، لجماهير الكرة المصرية بعد الخسارة أمام سيراليون في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لأمم إفريقيا للشباب.

النتيجة قاسية ومخيبة للأمال

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة قاسية ومخيبة للآمال ونعتذر عنها بالتأكيد.. وقدمنا مباراة افتتاحية جيدة والأداء كان جيدا".

وأضاف:" استطعنا أمام سيراليون الوصول لمرمي المنافس كثيرا.. ولنا 4 تصويبات وعلينا واحدة من ضربة جزاء".

نسعى للتعويض أمام زامبيا

وتابع: "مباراة جنوب افريقيا كان فيها جهد كبير واللاعبين صغار في السن لم يتعرضوا لهذا الضغط من قبل.. ولم يحدث تغييرا كبيرا في التشكيل حيث تم الدفع بالثنائى عمر خضر ومهند محمد فقط في التشكيل الأساسي وهو تغيير محدود ".

اختتم حديثه قائلا:"الكرة أحيانا تعاقبك كان لنا انفراد لمحمد عبد الله الكرة مدخلتش، والجهد البدني للاعبين كبير ولم يعتادوا على هذا الضغط.. ونستعد لمباراة زامبيا المقبلة بعد يومين ونسعي للتعويض".

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