مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 مايو 2025 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الأمم الإفريقية للشباب والدوري الأوروبي والدوري السعودي وغيرها.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي - 5 مساء | أون سبورت 1
المصري البورسعيدي × الزمالك - 8 مساء | أون سبورت 1
مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية للشباب
نيجيريا × تونس - 6 مساء | بي إن سبورت 6
كينيا × المغرب - 9 مساء | بي إن سبورت 6
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
توتنهام × جليمت - 10 مساء | بي إن سبورت 2
أتلتيك بلباو × مانشستر يونايتد - 10 مساء | بي إن سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست × برينتفورد - 9:30 مساء | بي إن سبورت 5
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الأخدود × الوحدة - 7 مساء | SSC SPORTS
الرياض × العروبة - 7 مساء | SSC SPORTS
الفتح × الشباب - 9 مساء | SSC SPORTS
مباريات اليوم في الدوري المغربي
نهضة بركان × الدفاع الجديدي
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