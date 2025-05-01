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مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 مايو 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الخميس، فيتو

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الأمم الإفريقية للشباب والدوري الأوروبي والدوري السعودي وغيرها.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي - 5 مساء | أون سبورت 1

المصري البورسعيدي × الزمالك - 8 مساء | أون سبورت 1

 

مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية للشباب

نيجيريا × تونس - 6 مساء | بي إن سبورت 6

كينيا × المغرب - 9 مساء | بي إن سبورت 6

 

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

توتنهام × جليمت - 10 مساء | بي إن سبورت 2

أتلتيك بلباو × مانشستر يونايتد - 10 مساء | بي إن سبورت 1

 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست × برينتفورد - 9:30 مساء | بي إن سبورت 5

 

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود × الوحدة - 7 مساء | SSC SPORTS

الرياض × العروبة - 7 مساء | SSC SPORTS

الفتح × الشباب - 9 مساء | SSC SPORTS

 

مباريات اليوم في الدوري المغربي

نهضة بركان × الدفاع الجديدي

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الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الزمالك المصري البورسعيدي نيجيريا

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