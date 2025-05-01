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اقتصاد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس

زيادة في سعر كوكاكولا
زيادة في سعر كوكاكولا وشويبس، فيتو

تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس اليوم، تبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في سعر كوكاكولا وشويبس، اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية.

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أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

شركة كوكاكولا مصر قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها

وأوضح «المنوفي» أن شركة كوكاكولا مصر قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها، إذ أرسلت قائمة جديدة للتجار والموردين، تتضمن تغيير أسعار عبوات كوكاكولا وشويبس زجاج، اعتبارًا من الخميس الموافق 1 مايو 2025.

 أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تطبيق الزيادة

وعن أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تعديل سعرها، بداية من اليوم الخميس 1 مايو 2025؛ فهي  كالآتي:

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أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 950 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 950 مل نحو 25 جنيهًا للمستهلك، 141 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 1.45 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 1.45 مل نحو 8 جنيهات للمستهلك، 202 جنيه تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 2.45 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 2.45 مل نحو 11 جنيهًا للمستهلك، 229 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

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أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

رفع أسعار زجاجة شويبس خلال أبريل 2025

يشار إلى أن شركة كوكاكولا مصر؛ قررت رفع أسعار شويبس زجاجة وزن 1.75 مل؛ بداية من يوم السبت 26 أبريل 2025، وجاءت أسعار شويبس زجاجة بعد تطبيق الزيادة كالآتي: 

أسعار زجاجة شويبس وزن 1.75 مل

بلغ سعر زجاجة شويبس وزن 1.75 مل نحو 13 جنيهًا للمستهلك، 227 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

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