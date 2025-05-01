بيكلم نفسه ويفعل حركات غريبة، مشهد مؤثر لرونالدو بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا (فيديو)

رد فعل مؤثر وغريب لـ كريستيانو رونالدو عقب خروج نادي النصر السعودي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته أمام كاواساكي الياباني بنتيجة 3-2 مساء أمس الأربعاء.

I’m not sure about anyone else, but that line “Leave the football before the football leaves you” fits Ronaldo a little too perfectly 😭😭

pic.twitter.com/SFtnKUWJeA — ACE (fan) (@FCB_ACEE) April 30, 2025



وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، الذي امتد لست دقائق، تحولت المباراة إلى مواجهة مباشرة بين رونالدو ضد لويس ياماجوتشي حارس مرمى كاواساكي الذي أبعد بقدمه ركلة حرة سددها النجم البرتغالي وتسديدة أخرى من رونالدو، الذي أضاع فرصة التعادل من محاولة ثالثة بعدما راوغ الحارس ولكنه تعثر قبل أن يسدد في المرمى الخالي.

مستحييييييييييييل!!!!



أكثر لقطة حزينة وغريبة ستشاهدها اليوم..



الأسطورة كرستيانو رونالدو يتحدث مع نفسه بعد المباراة.



😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

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وبعد صافرة النهاية، ظهر رونالدو واقفًا وحيدًا في منتصف الملعب وهو يتحدث إلى نفسه ويلوح بيديه بحركات غريبة توحي بلومه الذاتي على إضاعة الفرصة الذهبية التي كانت ستمنح فريقه التعادل، في مشهد ترك أثرًا دراميًّا كبيرًا لدى عشاق "الدون".

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3 دقائق متواصلة حاور فيها رونالدو نفسه بعد نهاية المباراة 🤯#النصر_كاواساكي pic.twitter.com/oqg2XVe3Yh — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) April 30, 2025

ونشر أحد مستخدمي منصة "إكس" فيديو لرونالدو وهو يتحدث مع نفسه وعلق قائلًا: "أكثر لقطة حزينة وغريبة ستشاهدها اليوم.. الأسطورة كريستيانو رونالدو يتحدث مع نفسه بعد المباراة".

بعد لقطه المغرب في المونديال



هذه اغرب واحزن واكثر لقطه مؤثره رأيتها لرونالدو !

رونالدو يخاطب نفسه عن الفرصه يالله يالله مؤثره جدًا



رونالدو صاحب ال934 هدف و5 ابطال وبطولتين دولية أوروبية وخمس كرات ذهبية و4 حذاء ذهبي و35 بطولة



يتحسف على فرصه في بطولة آسيا وامام نادي ياباني ‼️… pic.twitter.com/Oa3fmJEwTM — منذر بلوز (@4umio) April 30, 2025

وعلق مستخدم آخر: "هذه أغرب وأحزن وأكثر لقطة مؤثرة رأيتها لرونالدو! رونالدو يخاطب نفسه عن الفرصة الضائعة.. يا الله يا الله مؤثرة جدًّا".

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