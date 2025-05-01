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رياضة

بيكلم نفسه ويفعل حركات غريبة، مشهد مؤثر لرونالدو بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

رد فعل مؤثر وغريب لـ كريستيانو رونالدو عقب خروج نادي النصر السعودي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته أمام كاواساكي الياباني بنتيجة 3-2 مساء أمس الأربعاء.


وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، الذي امتد لست دقائق، تحولت المباراة إلى مواجهة مباشرة بين رونالدو ضد لويس ياماجوتشي حارس مرمى كاواساكي الذي أبعد بقدمه ركلة حرة سددها النجم البرتغالي وتسديدة أخرى من رونالدو، الذي أضاع فرصة التعادل من محاولة ثالثة بعدما راوغ الحارس ولكنه تعثر قبل أن يسدد في المرمى الخالي.

وبعد صافرة النهاية، ظهر رونالدو واقفًا وحيدًا في منتصف الملعب وهو يتحدث إلى نفسه ويلوح بيديه بحركات غريبة توحي بلومه الذاتي على إضاعة الفرصة الذهبية التي كانت ستمنح فريقه التعادل، في مشهد ترك أثرًا دراميًّا كبيرًا لدى عشاق "الدون".

ونشر أحد مستخدمي منصة "إكس" فيديو لرونالدو وهو يتحدث مع نفسه وعلق قائلًا: "أكثر لقطة حزينة وغريبة ستشاهدها اليوم.. الأسطورة كريستيانو رونالدو يتحدث مع نفسه بعد المباراة".

وعلق مستخدم آخر: "هذه أغرب وأحزن وأكثر لقطة مؤثرة رأيتها لرونالدو! رونالدو يخاطب نفسه عن الفرصة الضائعة.. يا الله يا الله مؤثرة جدًّا".

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كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي دوري أبطال آسيا للنخبة كاواساكى اليابانى
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