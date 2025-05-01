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خارج الحدود

توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، وأوكرانيا تكشف التفاصيل

أمريكا وأوكرانيا،
أمريكا وأوكرانيا، فيتو

 صفقة المعادن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف.

 

بيان أمريكي بشأن صفقة المعادن الأوكرانية

وقالت الوزارة: "بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا".

وشددت الوزارة في بيانها على أنه "تقديرًا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا، تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معًا والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا".

تفاصيل صفقة المعادن بين واشنطن وكييف

ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني سفيريدينكو: "ينص الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة على أن جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تظل تحت ملكية وسيطرة كييف".

وأضاف: "ستتولى أوكرانيا والولايات المتحدة إدارة صندوق الاستثمار بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم".

وتابع: "لا تتضمن الاتفاقية أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا".

وأكد أن الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على أن المساعدات المالية الأمريكية المقدمة سابقًا لن تظهر كالتزام لسداده من قبل كييف في اتفاقية المعادن الأرضية النادرة.

 

توبيخ زيلينسكي

يذكر أن التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة انهار في أواخر فبراير عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل. وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.

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