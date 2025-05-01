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ثقافة وفنون

مصري وقاعد صف أول، أحمد حلمي يعتذر عن موقفه مع مصطفى جاد

الفنان أحمد حلمي،
الفنان أحمد حلمي، فيتو

قدَّم الفنان أحمد حلمي اعتذاره علنًا بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل؛ إثر موقف جمعه بالملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، خلال عرض مسرحيته "بني آدم" ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

اعتذار أحمد حلمي للملحن مصطفى جاد

في ندوة تكريمه في مهرجان مالمو للسينما العربية، قال حلمي: أعتذر لكل من شعر بالإساءة، حتى إن لم أكن أقصد ذلك. من واجبي أن أوضح أو أعتذر ببساطة.

وأكد حلمي أن الاعتذار يجب ألا يكون مشروطًا، مضيفًا: الاعتذار شجاعة، ويجب أن يكون نقيًّا وخالصًا من أي مصلحة أو تبرير... أحيانًا يخذلني التعبير، لكن النية طيبة.

مشهد مسرحي يتحوَّل إلى أزمة

وكان أحمد حلمي أثار الجدل خلال العرض المسرحي، حيث أظهر مقطع فيديو “حلمي” يخاطب جاد قائلًا: أنت مين؟ ليجيبه جاد "أنا مصري"، فردَّ حلمي: مصري وقاعد صف أول؟ أكيد معزوم.

واعتبر كثيرون أن هذا الرد يحمل إساءة ضمنية للمصريين، ما أدى إلى موجة استياء واسعة وانتقادات لاذعة، دفعت حلمي إلى تقديم اعتذار رسمي.

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الفنان أحمد حلمي الملحن مصطفي جاد الفنانة كارمن سليمان مسرحيته بني آدم موسم الرياض مهرجان مالمو للسينما العربية
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