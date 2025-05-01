هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، مؤكدة حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة واستمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء إضافة إلى سقوط أمطار، وذلك بعد ساعات من هدوء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.

حالة الطقس اليوم الخميس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها “يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء”.

وأشارت الأرصاد إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما يشهد الطقس بحسب الأرصاد، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة.

طقس غدا الجمعة 2 مايو 2025

وبالنسبة لطقس غد الجمعة 2 مايو حتى الثلاثاء 6 مايو 2025 أوضحت الأرصاد الجوية أن طقس غد الجمعة يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس السبت 3 مايو والأحد 4 مايو 2025

أما طقس السبت والأحد المقبلين كشفت الأرصاد الجوية عن فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاط لرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الإثنين 5 مايو والثلاثاء 6 مايو 2025

أما طقس الإثنين 5 مايو والثلاثاء 6 مايو 2025، فأشار بيان الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 1 مايو 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات مصر، جاءت كالتالي:

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