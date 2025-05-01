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رياضة

الزمالك يصطدم بالمصري في مباراة قوية بالدوري الممتاز

الزمالك والمصري،
الزمالك والمصري، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها اليوم الخميس على إستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة بحثًا عن مواصلة الضغط على بيراميدز والأهلي، كما أن المصري أيضًا يبحث عن تحقيق الفوز أملًا في إنهاء الدوري بأحد المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية. 

المصري
المصري، فيتو

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق الأول من مايو في ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

بيسيرو مدرب الزمالك 
بيسيرو مدرب الزمالك، فيتو

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل.

 

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري. 

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