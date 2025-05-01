بعد تلميحات بالهجوم على باكستان خلال ساعات، قرار عاجل من الهند بشأن مجالها الجوي

أغلقت الهند مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الباكستانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء، فيما يتواصل تصاعد التوترات بين الدولتين في أعقاب هجوم إرهابي دموي بإقليم كشمير المتنازع عليه.

وذكرت محطة تلفزيون "إن دي تي في" الهندية، نقلا عن بيان للسلطات، أن القرار يشمل جميع الطائرات المسجلة في باكستان وتشغلها شركات باكستانية، بما في ذلك الطائرات الحربية، ويسري الحظر حتى 23 مايو المقبل.

كانت باكستان أغلقت مجالها الجوي بالفعل أمام الطائرات الهندية في إطار تراجع دبلوماسي منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل، عندما قتل مسلحون 26 شخصا، معظمهم من السائحين الهنود، في منتجع سياحي يقع بالشطر الهندي من كشمير.

وتلقي نيو دلهي باللائمة في الهجوم على مجموعة مسلحة يتردد أنها تعمل من باكستان، ونفت إسلام أباد ذلك بشدة.

وأمس قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إن بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند ستشن هجومًا خلال 24 إلى 36 ساعة.

كتب تارار في تغريدة: "لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن هجوم عسكري خلال الساعات الـ24 إلى 36 القادمة، محتجة بحادثة بهلجام كذريعة واهية".

وأضاف أن "أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة!".

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