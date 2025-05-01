الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

أول رد رسمي من الحكومة الموريتانية على زيارة مستشار قائد "الدعم السريع" إلى البلاد

ولد مدو الناطق الرسمي
ولد مدو الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، فيتو

في أول رد رسمي على زيارة محمد المختار النور المستشار السياسي والقانوني لقائد مليشيا الدعم السريع في السودان، إلى الأراضي الموريتانية.

نفى وزير الثقافة الموريتاني الحسين ولد مدو، أي صلة لحكومة بلاده بزيارة محمد المختار النور، المستشار السياسي والقانوني لقائد مليشيا الدعم السريع في السودان، إلى الأراضي الموريتانية.


وقال ولد مدو الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في العاصمة نواكشوط إن محمد المختار النور "لم يصل لموريتانيا بوصفه شاغلا لأي منصب، إنما وصل في زيارة خاصة بناء على دعوة خاصة".

وأكد أن الحكومة "لم تستدع المستشار السياسي لقائد مليشيا الدعم السريع في السودان".

وكان محمد المختار النور شارك في أنشطة نظمتها هيئة دينية تتبع للخلافة العامة للطريقة القادرية في غرب إفريقيا وشارك في أمسية الجمعة الماضي بقرية النمجاط بولاية الترارزة غربي موريتانيا.

وأثارت الزيارة ردود فعل واسعة وجدلًا في موريتانيا، وسط دعوات للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرده على خلفية اتهامات بارتكاب "جرائم إبادة ضد السودانيين بسبب ضلوعه في أنشطة التمرد المسلح الذي يقوده الدعم السريع في السودان".

كما نددت جمعية الجالية السودانية في موريتانيا بالزيارة.

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