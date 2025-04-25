أخبار الحوادث اليوم، عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء.. خلع ملابسه وهاجم ركاب قطار، النيابة تأمر بإيداع شاب مصحة نفسية في بني سويف..الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطف طفل وبيعه بسوهاج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 746 نزيلًا ممن تم تأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو.

قررت النيابة العامة ببني سويف حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أقدم على تصرف غريب أثناء مرور قطار الفيوم - الواسطى، حيث خلع ملابسه بالكامل وانهال بالحجارة على القطار أثناء سيره، ما أسفر عن تهشيم إحدى نوافذه دون وقوع إصابات بين الركاب.

تصدر المحكمة الاقتصادية غدا السبت حكمها علي وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق بـ منطقة البدرشين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أصيب شخصان بحالة اختناق في حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الـ12 بأحد العقارات بشارع الملكة بـمنطقة فيصل ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماده.



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء مشهد تمثيلى لخطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالي بزعم قتله على مقبرة أثرية بسوهاج.

أقدم موظف على الانتحار شنقًا داخل منزله مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وذلك بعد أن كشفت زوجته خيانته عبر محادثات نسائية على موقع فيسبوك، لتتحول الخيانة الإلكترونية إلى مأساة حقيقية.

أدلى زوجان متهمان في واقعة اختطاف شاب وطلب فدية من أسرته بـمنطقة البساتين، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كاشفين كواليس جريمة غريبة بدأت بخطة انتقام وانتهت بجريمة ابتزاز.

في واقعة مأساوية تكشف عن الوجه المظلم للخلافات الأسرية، شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة جريمة صادمة أصابت الأهالي بالذهول، بعدما أقدمت سيدة على إشعال النيران في زوجها باستخدام مادة مشتعلة، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، كما امتدت ألسنة اللهب لتطال جسد والدتها، التي كانت متواجدة في المكان، فأصيبت هي الأخرى بحروق متفرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحرير شاب مختطف خطفه زوجين بدافع الابتزاز المالي، بعد أن تبين لاحقًا أنهما اختطفا الضحية عن طريق الخطأ بـ منطقة البساتين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين باستخدام طيور جارحة "صقور" لاستجداء المارة والتحصل على مبالغ مالية مقابل السماح بالتقاط الصور معها في شوارع القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من مواطن داخل أحد المساجد بمحافظة الجيزة، مستخدمًا أسلوب "المغافلة".

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