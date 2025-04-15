الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

القبض على سائقي أجرة للسيرعكس الاتجاه بمنطقة فيصل

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسير سيارتي أجرة عكس الاتجاه

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائدي سيارتي أجرة، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر سيرهما عكس الاتجاه بأحد الشوارع بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

 

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسير سيارتي أجرة عكس الاتجاه بمنطقة فيصل
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسير سيارتي أجرة عكس الاتجاه بمنطقة فيصل

وكانت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو يتضمن قيام سائقي "تاكسي" و"ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بمنطقة فيصل، في مشهد أثار استياء المتابعين لما يشكله من خطورة بالغة على المارة والسائقين.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسير سيارتي أجرة عكس الاتجاه بمنطقة فيصل

وعقب الفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وتبين أنهما مقيمان بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، في إطار تطبيق القانون وضبط المخالفات المرورية الخطيرة.

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