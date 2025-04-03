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حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في مشاجرة البدرشين

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، ما أسفر عن إصابة شاب.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

وكشفت التحريات الأولية، عن إصابة شخص سعودي الجنسية في مشاجرة مع منقذي حمام سباحة بنادي النيل بالبدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، لسباحته في الحمام خلال فترة التعقيم.

 

نشوب مشاجرة في مبنى يضم حمام سباحة

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة في مبنى يضم حمام سباحة بمنطقة البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عددا من الأشخاص تم تحديد هويتهم، نشبت بينهم مشاجرة، بسبب خلاف بينهما.

وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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نيابة الجيزة الجيزة البدرشين

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