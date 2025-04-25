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حوادث

عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء (صور)

الإفراج عن 746 نزيلًا
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي، فيتو

 أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 746 نزيلًا ممن تم تأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا لفحص ملفات النزلاء بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج. 

وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق شروط العفو على (746) نزيلًا ممن تم تأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع.

الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي
الإفراج عن 746 نزيلًا بالعفو الرئاسي

سياسة عقابية حديثة ورعاية متكاملة

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، مع تفعيل برامج الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أظهروا استعدادهم للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين.

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الإفراج عن عدد من النزلاء بمناسبة عيد تحرير سيناء 2025 الإفراج عن 746 نزيلا بالعفو الرئاسي الإفراج عن 746 نزيلا الإفراج عن 746 نزيلا بالعفو

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