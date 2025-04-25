الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالبدرشين

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق بـ منطقة البدرشين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث البدرشين اليوم 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق مما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

 

وتمكن  رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر - أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.


تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث البدرشين اليوم حادث البدرشين البدرشين اليوم البدرشين حادث تصادم سيارتين

مواد متعلقة

وفاة أحد المصابين في حادث إطلاق محام النار على شقيقه بالإسماعيلية

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بقنا

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، شاهد المباراة الآن

طاهر محمد يسجل هدف الأهلي الأول أمام صن داونز

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا (بث مباشر)

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

استوري غامضة من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه

غدا الحكم علي وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

محاولة انتحار شاب من أعلى الجامع الأزهر والأمن ينقذه في اللحظات الأخيرة

بث مباشر، مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، الإفتاء توضح معنى حديث إحباط العمل

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

المزيد
الجريدة الرسمية