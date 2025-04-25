إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالبدرشين

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق بـ منطقة البدرشين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث البدرشين اليوم



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق مما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر - أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.



تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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