الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

“ كنا بنهزر”، القبض على 5 أشخاص اعتدوا على أجنبي بمنطقة البساتين

القبض على 5 أشخاص
القبض على 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بالبساتين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يتضمن اعتداء عدد من الأشخاص على آخر يحمل جنسية إحدى الدول، وذلك بدائرة قسم شرطة البساتين.

“ كنا بنهزر مع الضحية”.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدى على أجنبي بمنطقة البساتين
“ كنا بنهزر مع الضحية”.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدى على أجنبي بمنطقة البساتين

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت في نطاق القسم، وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم خمسة أشخاص، جميعهم من قاطني المنطقة ذاتها. 

“ كنا بنهزر ”.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدى على أجنبي بمنطقة البساتين

 و بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، دون وجود نية للإيذاء.

المتهم بنشر الفيديو 
المتهم بنشر الفيديو 

كما تم ضبط الشخص القائم بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يعمل في  توصيل الطلبات، ويقيم في دائرة القسم.

“ كنا بنهزر ”.. القبض على 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بمنطقة البساتين

 و بمواجهته، اعترف بنشر الفيديو دون علمه بالخلفيات الحقيقية للواقعة أو نوايا المشاركين بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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البساتين فيديو تعدى على أجنبى قسم شرطة البساتين مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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