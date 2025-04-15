“ كنا بنهزر”، القبض على 5 أشخاص اعتدوا على أجنبي بمنطقة البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يتضمن اعتداء عدد من الأشخاص على آخر يحمل جنسية إحدى الدول، وذلك بدائرة قسم شرطة البساتين.

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وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت في نطاق القسم، وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم خمسة أشخاص، جميعهم من قاطني المنطقة ذاتها.

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و بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، دون وجود نية للإيذاء.

المتهم بنشر الفيديو

كما تم ضبط الشخص القائم بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يعمل في توصيل الطلبات، ويقيم في دائرة القسم.

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و بمواجهته، اعترف بنشر الفيديو دون علمه بالخلفيات الحقيقية للواقعة أو نوايا المشاركين بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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