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حوادث

صقور في وسط البلد.. ضبط شابين استغلا طيورًا جارحة لاستعطاف المارة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين باستخدام طيور جارحة "صقور" لاستجداء المارة والتحصل على مبالغ مالية مقابل السماح بالتقاط الصور معها في شوارع القاهرة.

ضبط شخصين استخدما "صقورًا" لاستجداء المارة في القاهرة

وبعد الفحص والتحريات،  تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، وكان بحوزتهما عدد 2 طائر جارح (صقر).

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وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بممارسة النشاط المشار إليه بغرض الكسب غير المشروع.

صقور في وسط البلد

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى إيداع الصقرين بإحدى حدائق الحيوان المختصة حفاظًا على سلامتهما ورفاهيتهما.

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صقور فى وسط البلد استجداء المارة مديرية أمن القاهرة عقوبة التسول كسب غير المشروع

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