لقتله على مقبرة فرعونية، الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطف طفل وبيعه بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء مشهد تمثيلى لخطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالي بزعم قتله على مقبرة أثرية بسوهاج.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين الظاهرين بالفيديو، واعترفوا باختلاقهم الواقعة كمشهد تمثيلى بقصد زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

فيديو خطف طفل بسوهاج

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء مشهد تمثيلى لخطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتله على مقبرة أثرية بسوهاج.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه “مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج”.

وبمواجهتهم اعترفوا باختلاقهم الواقعة كمشهد تمثيلى، وقيام أحدهم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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