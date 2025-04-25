"علاقات نسائية"، موظف ينهي حياته شنقا بعد أن كشفت زوجته خيانته بالعياط

أقدم موظف على الانتحار شنقًا داخل منزله مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وذلك بعد أن كشفت زوجته خيانته عبر محادثات نسائية على موقع فيسبوك، لتتحول الخيانة الإلكترونية إلى مأساة حقيقية.

العثور على جثة موظف بالعياط

تلقى المقدم كريم عليان رئيس مباحث قسم شرطة العياط، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة موظف مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة موظف في العقد الرابع من عمره مشنوقا داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوجة المتوفى والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الموظف أقدم على التخلص من حياته شنقا بعد اكتشاف زوجته، أنه على علاقات نسائية مع عدد من الفتيات على فيسبوك.

وأضافت التحريات، أن زوجته تركت المنزل وطلبت منه الطلاق ولم تخبر أهلها بفعلته، وأن شقيق الزوجة اتصل به قبل الواقعة لمعرفة سبب الخلاف بينهما، لكنه لم يخبره بشيء.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الانتحار مخالف للأديان



تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

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