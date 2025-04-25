الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

خطة انتقام انتهت بجريمة ابتزاز، اعترافات صادمة لزوجين خطفا شابا في البساتين

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

أدلى زوجان متهمان في واقعة اختطاف شاب وطلب فدية من أسرته بـمنطقة البساتين، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كاشفين كواليس جريمة غريبة بدأت بخطة انتقام وانتهت بجريمة ابتزاز.

أعترافات زوجان بخطف شاب في البساتين

وأكد المتهمان، أنهما اتفقا على استدراج نجل أحد الأشخاص الذين تجمعهم به خلافات مالية، بهدف الضغط عليه من خلال احتجاز ابنه.

 وأضافا أنهما تواصلا مع الضحية معتقدين أنه هو نجل الشخص المقصود، وتمكنا بالفعل من استدراجه إلى مسكنهما بمنطقة البساتين.

اجبار الشاب على توقيع إيصالات أمانة 

وأوضحا أنهما فور وصوله، قيداه بالحبال وأجبراه على توقيع عدة إيصالات أمانة، ضمن مخطط للابتزاز المالي، إلا أن المفاجأة كانت عندما اكتشفا أن الشاب ليس هو الهدف المقصود، وأن والده لا علاقة له بالخلافات بينهما وبين الشخص الآخر.

وتابع الزوجان، انه ورغم هذا الاكتشاف، قررا استغلال الوضع، فتواصلا مع أسرة الضحية وطلبا مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه، في محاولة لتحويل الجريمة إلى وسيلة للربح السريع.

خطف شاب وطلب فدية بالبساتين 

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من ربة منزل وموظف مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد بغياب نجل الأولى، وأضاف الموظف فى بلاغه أنه تلقي مكالمة هاتفية من مجهول طالبه بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح الشاب المختفي.

وبتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد مكان احتجاز المجني عليه وتحريره، وألقوا القبض على المتهمين – عاطل وزوجته – يقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين.

وتم ضبط إيصالات الأمانة الموقعة من المجني عليه، والحبل المستخدم في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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