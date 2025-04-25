سرقة في بيت الله، لص يسرق مصليًا داخل مسجد في بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من مواطن داخل أحد المساجد بمحافظة الجيزة، مستخدمًا أسلوب "المغافلة".

ضبط لص سرق مبلغًا ماليًا من داخل مسجد بالجيزة بأسلوب "المغافلة"

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تقدم مواطن يعمل مالك محل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، ببلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي أثناء تواجده بأحد المساجد في نطاق القسم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.