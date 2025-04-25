الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

سرقة في بيت الله، لص يسرق مصليًا داخل مسجد في بولاق الدكرور

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من مواطن داخل أحد المساجد بمحافظة الجيزة، مستخدمًا أسلوب "المغافلة". 

ضبط لص سرق مبلغًا ماليًا من داخل مسجد بالجيزة بأسلوب "المغافلة"

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تقدم مواطن يعمل مالك محل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، ببلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي أثناء تواجده بأحد المساجد في نطاق القسم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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