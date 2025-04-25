الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

خلع ملابسه وهاجم ركاب قطار، النيابة تأمر بإيداع شاب مصحة نفسية في بني سويف

قطار،فيتو
قطار،فيتو

قررت النيابة العامة ببني سويف حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أقدم على تصرف غريب أثناء مرور قطار الفيوم - الواسطى، حيث خلع ملابسه بالكامل وانهال بالحجارة على القطار أثناء سيره، ما أسفر عن تهشيم إحدى نوافذه دون وقوع إصابات بين الركاب.

 

بلاغ قيام شخص بمهاجمة قطار ببني سويف

 

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف  تلقت بلاغًا من الأهالي بقيام شخص بإلقاء الطوب والحجارة على القطار المتجه من الفيوم إلى الواسطى، وأثناء ذلك خلع ملابسه بالكامل ما أثار الذعر بين المواطنين.

 

وعلى الفور، انتقل اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، يرافقه ضباط مباحث الواسطى، وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وتبين أنه يُدعى "فرج ر. ر."، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعاني من اضطرابات نفسية.

 

النيابة تأمر بإيداع شاب بمصحة نفسية ببني سويف

وبعد التحقيقات، أمرت النيابة العامة ببني سويف بإيداع المتهم مصحة نفسية مع استمرار التحريات حول ملابسات الواقعة ودوافعها، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

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