الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا الحكم علي وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

وائل غنيم،فيتو
وائل غنيم،فيتو

تصدر المحكمة الاقتصادية غدا السبت حكمها علي وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

اتهامات وجهتها النيابة إلى وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ


ووجهت النيابة العامة إلى وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية في سب وقذف تركي آل الشيخ، تهمة سب المجني عليه  تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ خادشا شرفه واعتباره من خلال نشر منشور ثابت به على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس.


كما وجهت النيابة إلى وائل غنيم اتهامات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه تركي آل الشيخ، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام السابق.

تقرير تكنولوجيا المعلومات يدين وائل غنيم

وحصل موقع فيتو على نص تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في اتهام وائل غنيم بسب وقذف تركي آل الشيخ.

وجاء في التقرير أن وائل سعيد عباس غنيم هو مستخدم الحساب والقائم على إدارته على موقع التواصل الاجتماعي اكس أرفق من صور ثابت بها عبارات سب للشاكي.


وكان محامي تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع إكس.

وأضاف البلاغ ان المشكو قد تضرر من تدوينة وائل غنيم والتي انتشرت بشكل كبير بين الأوساط الرياضية والمجتمعية.

واتهم البلاغ وائل غنيم بسب وإزعاج تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وائل غنيم سب تركي آل الشيخ الحكم علي وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ الحكم علي وائل غنيم سب وقذف تركي آل الشيخ

مواد متعلقة

تفاصيل الحكم بحبس نجل عبد العزيز مخيون.. التحقيقات: تسبب فى قتل شخص وإصابة 2 آخرين.. الدفاع طالب ببطلان الإجراءات.. والمحكمة تعاقبه على القيادة تحت تأثير المخدرات

اليوم، الحكم على المتهم بهتك عرض الطفلة جانيت والتخلص من جثمانها بحدائق مدينة نصر

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، شاهد المباراة الآن

طاهر محمد يسجل هدف الأهلي الأول أمام صن داونز

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا (بث مباشر)

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

استوري غامضة من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه

غدا الحكم علي وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

محاولة انتحار شاب من أعلى الجامع الأزهر والأمن ينقذه في اللحظات الأخيرة

بث مباشر، مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، الإفتاء توضح معنى حديث إحباط العمل

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

المزيد
الجريدة الرسمية