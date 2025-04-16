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حوادث

لخلافات على فتاة ليل، تأييد حبس قاتل عريس العياط بالمؤبد

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من "هشام.ر" في واقعة اتهامه بذبح "عريس العياط"، وأيدت حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة إليه.


وفي وقت سابق، قضت محكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة المتهم "هشام" بذبح "عريس العياط" بعد شهر من زواجه في إحدى قرى العياط، بسبب خلاف بينهما على سهرة حمراء مع فتاة ليل؛ بالسجن المؤبد.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "هشام.م"، قتل المجني عليه "أحمد. م" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله لخلاف نشب بينهما، وما أن ظفر به حتى كال له عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" استقرت بمختلف أنحاء جسده ولم يستكن بل استتبع ذلك بنحر رقبته لتأكيد مفارقته للحياة، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأفادت التحقيقات وجود صداقة بين المتهم "هشام" والمجنى عليه "أحمد"، وأنهما  التقيا يوم الواقعة وفق اتفاق مسبق بينهما على إحضار المجنى عليه إحدى السيدات لإقامة المتهم علاقة جنسية معها بمقابل مادي، وما أن تقابلا حتى اطلعه المجنى عليه بتأخر السيدة وطلب الحصول على المبلغ المالي المتفق فرفض المتهم ذلك.

 

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم بادر بالتعدي اللفظي والاشتباك مع المجني عليه والذي ما كان منه إخراج سلاح أبيض "سكين" بحيازته لإسكات المتهم واخافته محاولا إنهاء الاشتباك، فتمكن المتهم من استخلاص السلاح الأبيض من المجني عليه وباغته بعدة ضربات وطعنات استقرت بأنحاء متفرقة بالجسد، ثم اختبأ المتهم عقب انصراف رفاق المجني وعقد العزم والنية على إنهاء حياته، ونحر عنقه ذبحا من الخلف، وعزا قصد المتهم القتل العمدي.

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